Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KMÜ Tıp Fakültesi İbn-i Sina Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Mayda, Dekan Prof. Dr. Pembe Oltulu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Rahim Karabaş, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Sanal Yılmaz, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Salih Toprak, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

'Öğrencilerimizin nitelikli hekimler ve akademisyenler olarak yetişmesi için gerekli adımları hızlandırıyoruz'

Dekan Prof. Dr. Pembe Oltulu, göreve başladığı andan itibaren üniversitenin kurumsal kültürü çerçevesinde çalışmalarını sorumlulukla yürütmeye gayret ettiğini belirterek şunları söyledi: 'Afiliye sistem kapsamında Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iş birliği içinde, başhekimimiz ve il sağlık müdürlüğümüzle pozitif bir iletişim sürdürüyoruz. Önceliğimiz; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerindeki başarıyı sürdürmek ve daha nitelikli hale getirmektir. Nitelikli öğretim üyesi kazandırma, hastaların büyükşehirlere gitme ihtiyacını azaltma ve teknolojik altyapıyı güçlendirme çalışmalarımız olumlu ilerlemektedir. Rektörlüğümüzün vizyonu doğrultusunda eğitimde kaliteyi artıran, hasta memnuniyetini önceleyen, bilimsel üretimi destekleyen ve 'biz' anlayışını benimseyen bir yaklaşım izliyoruz. Öğrencilerimizin nitelikli hekimler ve akademisyenler olarak yetişmesi için gerekli adımları hızlandırıyoruz. Fakülteler arası dayanışma ve hastane ile entegre yapı, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bugün hem mevcut klinik faaliyetlerimizi hem de geleceğe yönelik projelerimizi paylaşırken, bu çalışmaların topluma, eğitime, sağlık hizmetlerine ve bilimsel üretime katkı sağlayacağına inanıyoruz'

'Tıp Fakültemiz bilimsel üretkenliği artırarak, teknolojiyi yakından takip ediyor'

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 'İnsan odaklı yaklaşımımızla eğitim ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Bu kapsamda; aile yapısını destekleyen danışmanlık hizmetlerinden ileri cerrahi uygulamalara, göz sağlığından obezite cerrahisine, kırsalda sağlık hizmetlerine erişimi artıracak projelerden ileri düzey laboratuvar hizmetlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, Karaman'da vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve nitelikli ulaşmasını sağlamak ve öğrencilerimizi donanımlı hekimler olarak yetiştirmektir. Tıp Fakültemiz, bilimsel üretkenliğini artıran, teknolojiyi yakından takip eden ve topluma katkı sunan bir anlayışla ilerlemektedir. Karaman'a değer katan ve ülkemizin sağlık vizyonuna katkı sağlayan bir kurum olma hedefimizi sürdürüyoruz' dedi.

Robotik Cerrahi ve Prostat Ameliyatları

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi öğretim üyeleri sırayla sunumlarını gerçekleştirdi. Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Güven Erbay, 'Robotik Cerrahi ve Prostat Ameliyatları' konusunda açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Güven Erbay, 'Robotik cerrahi, cerrahın ameliyatı bir konsol üzerinden yönettiği, yüksek hassasiyetli robotik kollar ve 3 boyutlu görüntüleme sayesinde daha güvenli ve doğru müdahale imkânı sunan gelişmiş bir cerrahi yöntemdir. Laparoskopinin daha ileri bir formu olup, hareket kabiliyeti ve kontrolü artırır. Bu sistem sayesinde hasta sonuçlarında iyileşme, cerrahi başarıda artış ve kurumsal gelişim sağlanmaktadır. Ayrıca, Karaman Tıp Fakültemizin bu uygulamayla marka değerini artırarak çevre ilerden hasta çekmesi hedefleniyor' dedi.

Kardiyoloji-Elektrofizyoloji Laboratuvarı

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz, 'Kardiyoloji- Elektrofizyoloji Laboratuvarı' konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz, 'Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde yaklaşık bir yıl önce başlatılan elektrofizyoloji (EPS) ve ablasyon işlemleri, kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde önemli bir gelişme sağlanmıştır. Daha önce sadece ileri merkezlerde yapılabilen bu işlemler artık yerel olarak güvenli ve etkili şekilde uygulanmakta, böylece hastaların başka şehirlere gitme ihtiyacı azalmaktadır. Bu durum hem hizmet çeşitliliğini artırmış hem de bölgedeki sağlık kapasitesini güçlendirmiştir. Merkezde yalnızca ablasyon işlemleri değil, aynı zamanda kalp pili tedavilerinde de güncel ve ileri teknikler uygulanmaktadır. Toplumda sık görülen ritim bozukluklarından biri olan atriyal fibrilasyon hem kardiyolojik hem de inme riski açısından önemli bir klinik sorundur. Bu hastalığın tedavisinde ileri tekniklerden biri olan krioablasyon (dondurma yöntemi) uygulamasına da kısa süre içerisinde kliniğimizde başlanması planlanmaktadır' şeklinde konuştu.

Genel Cerrahi Kliniği

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Salih Toprak ise Karaman'dan Konya'ya hasta sevkinin yarı yarıya azaldığını artık işlemlerin çoğunun hastanede yapıldığını vurgulayarak, 'Genel Cerrahi Kliniği' hakkında bilgiler aktardı. Dr. Öğretim Üyesi Toprak, 'Kliniğimiz, Sağlık Bakanlığı onaylı Obezite Cerrahisi Merkezi olup; endoskopi ünitesi, yara bakım servisi ve ilgili poliklinikleriyle kapsamlı hizmet sunmaktadır. Tiroid, paratiroid ve meme cerrahisi ile meme koruyucu ameliyatlar başarıyla gerçekleştirilmekte; yemek borusu, mide ve kolon kanserleri ile reflü cerrahisi kapalı yöntemlerle uygulanmaktadır. Nükleer Tıp Merkezi desteğiyle ileri tanı ve tedavi imkânı sağlanmaktadır. Yara bakım ünitemizde iyileşmeyen, bası ve diyabetik ayak yaraları etkin şekilde tedavi edilmekte olup, bu alanda sayılı merkezler arasındayız. Endoskopi ünitemizde ise aylık ortalama 800-1000 işlem gerçekleştirilmekte; gastroskopi ve kolonoskopinin yanı sıra ileri endoskopik girişimler başarıyla uygulanmaktadır' ifadelerini kullandı.

'Size sağlık bize gelecek' projesi hayata geçiyor

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Yurdakul da 'Size Sağlık Bize Gelecek' mottosuyla gezici sağlık hizmetleri alanında ve Aile Danışmanlık ve Terapi Merkezi hakkında konuştu. Dr. Öğretim Üyesi Yurdakul şunları söyledi: 'Proje kapsamında üniversitemiz Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencilerimize,

Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi son sınıfta olan gönüllü öğrencilerimize sahada vatandaşla bir arada etkileşim içinde olarak hem saha deneyimi kazanmalarını hem de topluma yerinde koruyucu sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, proje kapsamında öğrencilerimizle obezite, kanser, sigara bırakma taramalarını yapmayı planlıyoruz. Aile Danışmanlık ve Terapi Merkezi'mizde de ile hekimleri ile iletişim halinde kalarak danışmanlık hizmeti ihtiyacı olan aileler bu merkeze yönlendirilecek'

Toplantı, sunumların ardından gazetecilerin sorularının cevaplanması ve tıp Fakültesi bünyesinde yer alan laboratuvarların gezilmesiyle sona erdi.