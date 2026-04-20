Karaman'da mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Larende Vergi Dairesi Müdürlüğü, törenle hizmete açıldı.

Karaman Defterdarlığı bünyesinde hayata geçirilen ve Ayrancı, Başyayla ve Kazımkarabekir ilçelerine bağlı mükelleflere hizmet verecek olan yeni vergi dairesi, defterdarlık hizmet binasının birinci katında faaliyet gösterecek. Düzenlenen açılışa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başta olmak üzere il protokolü katıldı. Yapılan duanın ardından kesilen kurdele ile birimin açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan protokol üyeleri, yeni hizmet biriminin Karaman'a ve bölge mükelleflerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar, yeni vergi dairesinin özellikle ilçe mükelleflerinin işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri birimi gezerek görevlilerden bilgi aldı.