Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosuna Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl’ü dahil etti.

Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Selin Seda Koçakgöl’ün uzmanlık alanları arasında çocuk, ergen ve yetişkin duygusal zihinsel ve davranışsal zorluklara yönelik psikolojik destek, MMPI kişilik envanteri, davranışçı terapi ve kısa süreli çözüm odaklı terapi, psikoonkoloji (kanserle mücadele eden bireylerin ve yakınlarının duygusal süreçler), çocuk değerlendirme testleri, depresyon, anksiyete, panik atak, travma sonrası stres bozukluğu, OKB ve yeme bozuklukları, bağımlılık, bipolar bozukluk gibi bulunuyor.