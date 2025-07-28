Batman’da bir evin klima motoruna giren kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu güçlükle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İluh Mahallesi Kervan Caddesi üzerindeki bir evde çalışır durumdaki klima bir anda durdu. Klimayı çalıştıramayan aile bozulmuş olduğunu düşünerek tamirci çağırdı. Eve gelen tamirciler, kapaklarını açtıkları klimanın içinde yavru bir kedinin olduğunu fark etti. Kediyi çıkartamayan tamirciler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren uğraş sonunda klima motoruna sıkışan kediye ulaştı. Yavru kedi sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin elinden kurtulan yavru kedi, hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.