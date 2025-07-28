Altay’da altyapı başkanı Cemil Has ile altyapı yöneticisi Süleyman Özkaral görevlerinden istifa etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay’da sular durulmuyor. Siyah-beyazlı kulüpte taraftarların başlattığı imza kampanyasıyla olağanüstü genel kurul baskısı altında kalan yönetim, altyapıdan gelen istifa haberleriyle bir kez daha sarsıldı. Altyapı başkanı Cemil Has ile altyapı yöneticisi Süleyman Özkaral görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. İstifa kararında mevcut yönetimle yaşanan fikir ayrılıklarının etkili olduğu öğrenildi. Özkaral, aynı zamanda geçtiğimiz dönemde kulüp başkanlığı görevini de üstlenmişti.

İzmir ekibi, kısa süre önce yaptığı açıklamada altyapının Cemil Has ve Süleyman Özkaral öncülüğünde geleceğin A takım oyuncularının yetişeceği ifade edilmişti. Ancak iki ismin birden görevi bırakması, kulüpteki kriz ortamını daha da artırdı. Mevcut yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.