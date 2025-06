LEFKOŞA (İHA): KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi ziyaret düzenlediği İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarını sürdürüyor. Tatar, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin sonunda Boris Johnson’a "The Vision for Two States in Cyprus" adlı kitabın ikinci baskısını hediye etti.