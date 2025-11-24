Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde doğal ve termal zenginlikleri, ’8. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo Ankara’da açılan stant ile tanıtıldı.

Ankara ATO Congresium’da 20-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ’8. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo Ankara’, bu yıl da turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getirdi. Fuarın dikkat çeken stantlarından biri ise Kızılcahamam Belediyesi tarafından açılan tanıtım standı oldu.

Fuarın ilk gününde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da standı ziyaret ederek hem katılımcılarla hem de sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Acar, Kızılcahamam’ın güçlü turizm potansiyelinin fuarlarda daha geniş kitlelere tanıtılmasının önemine dikkati çekti.

Stantta Kızılcahamam’ın doğal güzellikleri, termal turizmi, tarihi değerleri ve yöresel ürünlerinin tanıtıldı. Ayrıca fuar boyunca belediyeye ait Soğuksu Otel’de konaklama ve yeni açılan, Türkiye’nin kapsamlı hamamlarından biri olan tesisin ücretsiz giriş hediyesi için yüzlerce kişinin katıldığı bir çekiliş düzenlendi.

Standı ziyaret eden misafirlere Kızılcahamam’ın doğa turizmi, termal kaynakları, mesire alanları, geleneksel lezzetleri ve kültürel mirası hakkında detaylı bilgiler verilirken, tanıtım materyalleri ve görseller de ziyaretçiler tarafından incelendi.

Kızılcahamam Belediyesi, fuar aracılığıyla hem ilçenin turizm değerlerini geniş kitlelere duyurmayı hem de sektör temsilcileriyle yeni iş birliği fırsatları geliştirmeyi hedefledi.