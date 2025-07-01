29. Kızılcabölük Kültür Sanat ve Moda Festivali ‘Bir Tabak İki Kaşık’ etkinliği kapsamında sabah erken saatlerde yapılmaya başlayan 50 kazan keşkek vatandaşlara dağıtıldı. Keşkek hayrından sonra gece sahneye çıkan ünlü sanatçı Ece Mumay Tavaslı vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşattı.

Tavas Belediyesi ve Kızılcabölüklüler Vakfı işbirliği ile düzenlenen 29. Kızılcabölük Kültür Sanat ve Moda Festivali eğlence dolu 3 günün ardından keşkek hayrı ve Ece Mumay Konseriyle son buldu. Festival kapsamında ‘Bir Tabak İki Kaşık’ ismiyle düzenlenen keşkek hayrında 50 tane kazanda keşkek pişirildi. Çevre şehirlerden ve Denizli’nin çeşitli ilçelerinden yoğun katılımla gerçekleşen hayrı Ahmet Sami Uslu Mesire alanında yapıldı. Aileler açık havada hem kahvaltı yaptı hem de keyifli vakit geçidi.

Keşkek hayrının akşamında düzenlenen festivalin son etkinliğinde Ece Mumay Kızılcabölüklü ve Tavaslı vatandaşlarla buluşarak unutulmaz bir gece yaşattı. Konser, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Kızılcabölüklüler Vakfı Osman Erkli ve vatandaşlar katıldı.

Muhteşem eserleri seslendirerek Kızılcabölük’ü eğlenceye boğan Ece Mumay’a Plaket taktim eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "29. Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivalimizin son gecesinde sahne alan Ece Mumay, enerjisi ve sevilen şarkılarıyla meydanı dolduran vatandaşlarımıza unutulmaz anlar yaşattı. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, sahnede bizlerle olan sanatçılarımıza, katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve festival boyunca yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederiz. Nice festivallerde yeniden buluşmak dileğiyle" dedi.