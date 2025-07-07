Erzurum’da Kızılay, Muharrem Ayı vesilesiyle Havuzbaşı Kent Meydanı’nda vatandaşlara aşure dağıttı.

TürK Kızılay İl Başkanı Hüseyin Bekmez’in de katılımıyla , Türk Kızılay Palandöken Şubesi, Palandöken Şubesi Kadın Birimi ve Palandöken Şubesi Genç Kızılay Ekibi hep birlikte aşure dağıtımı yaptılar.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, " Yönetimimiz ve gönüllülerimizle beraber Muharrem ayı olması dolayısı ile şehir merkezimizde 2 noktada 2 bin kişilik aşure dağıtımı yaptık. Birlik ve beraberliğimizin önemli göstergelerinden birisi olan bu günlerde vatandaşlarımızla buluşmak bizler için kıymetliydi" dedi.