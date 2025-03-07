Avcılar İnşaat, Türkiye’de turizmin ilk başladığı Kuşadası’nın simgelerinden Kısmet Otel’i, doğa dostu ve sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla yeniden hayata geçiriyor. Bölgenin doğal dokusunu ve ekolojik dengesini koruma misyonu kapsamında şantiye sahasındaki 110 ağaç ve 28 bitki, Kuşadası Belediyesinin saha desteğiyle yeni yaşam alanlarına dikildi.

Tarihin tanığı

Kısmet Oteli yalnız Kuşadası’nın değil, Türk turizminin de önemli simgelerinden biri olarak yıllarca sayısız misafire ev sahipliği yaptı. 1955 yılında Türkiye’nin ilk lüks otellerinden biri olarak açılan Kısmet Oteli, kraliyet ailelerinden dünya liderlerine, Hollywood yıldızlarından uluslararası iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar pek çok önemli konuğu ağırladı.

"Tutkumuz Yaşam" felsefesiyle hareket eden Avcılar İnşaat, bu efsaneyi, doğaya ve tarihe saygılı bir anlayışla geleceğe taşıyor. Lüks konseptteki Kısmet Hotels projesiyle Kuşadası’na değer katacak yeni bir turizm yatırımı gerçekleştiriyor. Kuşadası’nın turizm potansiyelini güçlendiren proje, şehrin lüks turizm segmentine yeni bir vizyon kazandıracak.

Uzman ekipler tarafından taşındı

Projelerini hayata geçirirken "yaşama saygı" ilkesinden taviz vermeyen Avcılar İnşaat, Kısmet Hotels projesinde de doğaya ve çevreye duyduğu saygıyı, aldığı önlemlerle ortaya koydu. Şantiye sahasındaki 30 palmiye, 43 çam, 27 zeytin, 7 dut ve 3 badem ağacı ile 25 yuka ve 5 zakkum bitkisi Kuşadası Belediyesinin saha desteğiyle, bölgenin ekosistemini koruyacak şekilde taşınarak yeni yaşam alanlarına dikildi.

Kuşadası’na ’Nefes Ormanı’

Avcılar İnşaat’ın, bölgenin doğal dokusunu koruma ve geliştirme vizyonuyla, Kuşadası’ndaki yeşil alanların sürdürülebilirliğine katkı sunmaya da devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda, bölgedeki daha önce zarar görmüş ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına fidan bağışı ile katkı sağlanacak. Bağışlarla Kuşadası yeni bir ’Nefes Ormanı’na kavuşacak.

Geleceğe miras

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Kısmet Hotels’in sadece lüks bir otel yatırımı değil, aynı zamanda geleceğe sürdürülebilir bir miras bırakma projesi olduğunu söyledi. Avcı, "Kısmet Oteli’nin taşıdığı tarihi mirasın bilincindeyiz. Kısmet Hotels de doğaya ve tarihe duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak geleceğe miras bırakılacak bir yapı olacak ve Ada turizmine ciddi katkılar sağlayacak. Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içinde, bölgenin doğal dokusunu koruma konusunda önemli adımlar attık. Kuşadası’nın tarihî ve doğal mirasını koruyarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yeşil mimari anlayışını benimsediğimiz bu projeyle geleceğe sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarihe Saygı Müzesi

Kısmet Hotels, geçmişine duyduğu saygıyı yalnızca mimari ve doğal dönüşümle değil, kültürel mirası koruyarak da gösterecek. İdris Avcı, Kısmet Hotels bünyesinde kurulacak olan "Tarihe Saygı Müzesi" ile Kısmet Otel’in tarihi eşyaları, eski objeleri ve ünlü konuklarının anılarıyla şekilleneceğini belirterek "Bu müze, otelin geçmişini bugüne taşıyarak, Kısmet Hotels’in köklü mirasına tanıklık edecek" dedi.

İdris Avcı, Kısmet Hotels projesinde sürdürülebilir turizmin tüm gerekliliklerinin sağlanacağını vurgulayarak, "İnşaat sürecinde doğa dostu malzemeler kullanarak ve yeşil bina konseptiyle çevreci bir yapı ortaya koyacağız. Aynı zamanda, Kısmet Hotels, Kuşadası’nın büyüyen cruise turizmi ve yat limanı potansiyeline entegre olmuş, turizm ekonomisine doğrudan katkı sağlayan bir yatırım olacak. Bölgenin marka değerini yükseltecek ve otel faaliyete geçtiğinde istihdam alanında da Kuşadası halkına katkı sağlayacak" diye konuştu.

İstihdama katkı

Kısmet Hotels’in personel ihtiyacını Kuşadası’ndan karşılayarak bölgenin ekonomik kalkınmasına destek olacağını belirten Avcı, özellikle kadın ve gençler için pozitif ayrımcılığı gözeterek iki farklı sosyal sorumluluk projesini de hayata geçireceklerini söyledi. İlk olarak kadınların turizm sektöründe iş gücüne katılımını desteklemek için otel bünyesinde ücretsiz mesleki eğitimler verilecek. Bu eğitimlerle, kadınların gastronomi, konaklama ve turizm alanlarında uzmanlaşarak otel bünyesinde istihdam edilmeleri hedeflenecek. Ayrıca turizm sektöründe genç istihdamını artırmak ve nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla da "Genç Turizmciler Akademisi" projesi hayata geçirilecek. Bu kapsamda, turizm alanında kariyer yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitim programları düzenlenecek. Program dahilinde, otelcilik, gastronomi, müşteri ilişkileri, sürdürülebilir turizm ve uluslararası turizm trendleri gibi konularda uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.

Bu projeyle, hem Kuşadası’nın turizm sektörüne katkı sağlanacak hem de gençlerin kariyer yolculuklarına değerli bir yatırım yapılacak.