Kırşehir’de son haftalarda yaşanan su kesintileri, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şehrin farklı mahallelerinde çekilen görüntülerde vatandaşlar, musluklarını açarak günlerdir su akmadığını gözler önüne serdi.

Kent merkezi başta olmak üzere birçok mahallede yaşanan su sıkıntısı, vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle sıcak havaların etkili olduğu bu günlerde susuz kalan vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşıyor. Şehrin farklı mahallelerinde çekilen görüntülerde vatandaşlar, musluklarını açarak günlerdir su akmadığını gözler önüne serdi. Mahalle sakinlerinden Nuri Baş, "İki gündür doğru düzgün su yok. Halk ve vatandaş perişan oldu. Sabah geldim su gelmişti şimdi yine azalıyor. 2025 bitiyor ne olacak" dedi.

Belediye yetkilileri ise su seviyelerinin azalmasından kaynaklı su kuyularında pompalarda oluşan arıza nedeniyle kesintilerin yaşandığını belirtiyor.