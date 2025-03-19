Kırşehir’de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, Kırşehir genelinde köy yollarının ve Ankara-Kayseri bağlantı yolunun ulaşıma açık olduğunu bildirdi. Mucur ilçesinde ise kar nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazada yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gün boyunca devam edebileceği uyarısında bulunarak, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar ise kar yağışının çiftçi için iyi olacağını söyledi.