KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de engelli bireylerin spora katılımını artırmak ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Engelli Ahiler Spor Kulübü kuruldu. Yeşil ve beyaz renklerle faaliyetlerine başlayan kulüp, sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, engelli bireyler için umut ve motivasyon kaynağı olmayı hedefliyor.

Kulübün başkanlığını, geçmişte Türkiye şampiyonlukları elde etmiş milli yüzücü Mustafa Kaya üstleniyor. Kaya, kendi sporculuk kariyerinden edindiği tecrübeyi şimdi genç sporculara aktarmak istiyor. Kulüp çatısı altında şu anda golbol ve bilek güreşi branşlarında antrenmanlar düzenleniyor. Sporcular, haftalık programlarla düzenli olarak çalışıyor, hem fiziksel gelişimlerini sürdürüyor hem de takım ruhunu pekiştiriyor.

"Spor, engelleri aşmada en güçlü araçlardan biri"

Başkan Mustafa Kaya, kulübün çalışmalara başladığını ve destek beklediklerini söyleyerek, "Kırşehir’de engelli bireylerin spora katılmaları amacıyla spor kulübü kurduk. Golball ve bilek güreşi yarışmalarını açtık. Zorluklar yaşamaktayız. Amacımız sürdürülebilirlik. Şehirde bu spor kulübü örnek teşkil edecek ve engelli bireylere umut aşılanacak" dedi.

Sporcuların büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürürken sporla hayatında ilk kez tanışan Burak Fırat ise, hiçbir sportif faaliyete katılmadığını ve 29 yıllık yaşantısını kapatacak çalışmalara başladığını söyledi ve "Engellilere ulaşmaya çalıştık ve kulüp bünyesinde herkesi toplamaya çalıştık. Şehrimizi temsil etmek istemekteyiz. İki aylık çalışmam 29 yıllık yaşantımı kapatacak. Kendini geliştirmek isteyen herkes sportif faaliyetlere katılım sağlamalı" diye konuştu.

Şehrin engelli kulübünün antrenörü Ümitcan Mert ise spordan umudu olmayan insanları bir araya topladıklarını ve sıfırdan başladıkları çalışmalarda başarılı olmaya başladıklarını ifade etti.