Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ortaklığında Mühendislik Mimarlık Fakültesinde ’Dijital Sıfır Atık Laboratuvarı’ açıldı.

Emniyet Müdürlüğü görevlileri öğrencileri bilgilendirirken ’Dijital Sıfır Atık Laboratuvarı’nın açılışının ülke genelinde bir ilk olduğu vurgusu yapıldı. Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal projenin öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sınacaklarını ifade etti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kazım Anıl, laboratuvar, laboratuvarın kullanım alanı ve işlevi hakkında bilgiler verdi.

Törende konuşan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil,; "Bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği bölümü hocaları ve öğrencilerimiz İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma fırsatı elde etti. Hocalarımız ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinin rehberliğinde öğrenciler, bilgiyi hem teorik hem de uygulamalı olarak alma imkanına sahip olacaklar"dedi.

Laboratuvarla, dijital atıkların geri dönüşümünü sağlayarak öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.