Edirne’de bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin simgesi olan ve asırlardır Er Meydanı’nın yanında satılan kuzu çevirme adeti bu yıl da devam ediyor.

4 -6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 664’üncüsü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürerken eski bir Balkan geleneği olan ve lezzetiyle efsane tatlar arasında yer alan kuzu çevirme, Sarayiçi’nde müşterilerini bekliyor.

Yaklaşık 40 yıldır Kırkpınar güreşlerine gelen ziyaretçilere eşsiz çevirme lezzeti sunan Recai Jalil, ekonomik zorluklar nedeniyle artık bu işi sürdüremeyeceğini belirtti. Jalil, "Artık dayanamıyoruz. Buraya malzeme getirmek çok maliyetli hale geldi. Çevirme fiyatını biz belirlemiyoruz, kendi kararımıza göre fiyat koyamıyoruz. 40 yıl önce bu alanda 25 çevirmeci vardı, şimdi sadece ben kaldım. Ama bu sene son" dedi.

Lezzetin sırrı Trakya kuzusunda

Lezzetin, körpe ve gezen Trakya kuzularından geldiğini belirten Jalil, kuzunun mutlaka annesini emmiş olması gerektiğini, özel korda saatlerce pişirilen bu eşsiz lezzetin hazırlığı 5 saat sürdüğüne vurguladı. Jalil, bu yıl çevirmenin 1 kilosunun 3 bin, 250 gramının ise 750 TL olduğunu ifade etti.