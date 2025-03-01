Kırklareli’nde zabıta ekiplerince düzenlenen dilenci operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Kırklareli’nde zabıta ekipleri; vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanunu’ndan ceza yazıldı.

Öte yandan dilencilerin üzerinden 3 bin 400 lira ele geçirildi.