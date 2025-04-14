Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü’nce "Sağlık Rotası Doğa Yürüyüşü" yapıldı.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki etkinliğe Vali Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen etkinlikte konuşan Turan, sağlıklı yaşama değinerek tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.