Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Sağlık Hizmetleri toplantısı yapıldı.
Kırklareli İl Sağlık Hizmetleri toplantısı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde yapıldı. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında gerçekleşen toplantıda psikiyatri, anjiyo ve fizik tedavi bölümleri ile yanık ünitesi, endovizyon sistemleri, onkoloji tanı birimlerinin çalışmaları değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Cerit, salığın önemine değinerek sağlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün arttırmak için çalıştıklarını söyledi.
Kaynak: İHA