Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Galatasaraylı taraftarlar Kırklareli’nde sokaklarda coşkuyla kutladı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u 3 - 0’lık skor ile mağlup ederek kupayı kazandı.
Kırklareli’nde sarı-kırmızılı taraftarlar, kupa sevinçlerini doyasıya yaşadı. Galatasaray taraftarı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Burada çeşitli sloganlar atan taraftarlar, konfeti patlatıp meşaleler yaktı.
Daha sonra kentte sokaklarında araç konvoyu yapıldı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İHA