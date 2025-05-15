DENİZLİ (İHA) – Bir zamanlar Süper Lig’de mücadele eden ve UEFA Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Denizlispor, TFF 3. Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düştü. 59 yıl sonra amatöre gerileyen Denizli ekibinde fatura personele kesildi. 3 aydır maaşlarını alamayan personellerin 5’i hariç tamamı işten çıkartıldı. Tazminatlarını da alamayan personeller zor durumda kaldı.

Süper Lig’de uzun yıllar boy gösteren ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Denizlispor, 59 yıllık tarihinde ilk kez BAL’a düştü. 2020-2021 sezonunda Süper Lig’den 1. Lig’e düştükten sonra ardı ardına her sezon bir kademe daha gerileyerek 3. Lig’e kadar gelen Denizlispor, yaşadığı finansal sorunlar ve yaşanan yönetimsel krizler nedeniyle burada da tutunamayarak amatöre geriledi.

Denizlispor’un profesyonel macerasının TFF 3. Lig 4 Grup’ta 26 Nisan günü oynan Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalmasıyla sona ermesinden sonra kulüpte personel kıyımı yaşandı. Dün itibarıyla Denizlispor Kulübün’de görev yapan idari kadrodaki 5 personel hariç tüm personelin iş akdi sonlandırıldı. Kulüp bünyesinde yıllardır emek veren çalışanlar, son 3 aydır maaşlarını alamamalarının üzerine bir de işten çıkarılmalarıyla birlikte hak ettikleri tazminatlarını da alamayarak zor durumda kaldı.

İçten çıkartılan personeller tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu süreçte kulübe yıllarını vermiş, zor zamanlarda bile görevinden ödün vermemiş emekçilerimizin yaşadığı mağduriyetin kamuoyunun bilgisine sunulmasını önemli buluyoruz. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız tüm dostlarımıza teşekkür eder, herkesten helallik dileriz" ifadelerine yer verildi.