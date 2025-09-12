Kırklareli’nde kaçak yollarla 57 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 105 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak yollarla küçükbaş hayvan getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Değirmencik köyünde bir ahırda yaptığı kontrolde kaçak yollarla gerçekleştirildiği tespit edilen 57 küçükbaş hayvana el koydu.

El konulan hayvanlar mezbahada kestirilerek etleri sahibine teslim edildi. Kaçak küçükbaş hayvanları getirdiği belirlenen kişiye 105 bin lira idari para cezası uygulandı.