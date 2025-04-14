Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu Silah Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki Hyundai marka otomobil, aynı yönde seyir halindeki F.Ö. yönetimindeki 71 ADU 241 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Savrulan araç, A.Ö.’nün kullandığı 06 DE 9249 plakalı Fiat marka araca çarptı. Zincirleme kazada sürücüler F.Ö., H.K. ile yolcular S.M.O. ve K.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.