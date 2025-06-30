Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Konya karayolu üzerindeki Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 06 EUL 966 plakalı Citroën minibüs ile K.E. idaresindeki 42 BBU 275 plakalı Peugeot hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan H.Ö., A.Ö., S.Ç. ve kavşakta bekleyen yaya A.C. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle büyük çapta maddi hasar oluşan araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.