Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Üçevler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 16 yaşındaki Omar Al Khadher, kuzeniyle birlikte serinlemek için Kızılırmak’a girdi. Bir süre sonra sudan çıkan kuzeni, Khadher’i göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Yahşihan Belediyesi itfaiyesi, Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Kızılırmak’ta yapılan kısa süreli arama çalışmasının ardından polis dalgıçlar Khadher’in cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde bulunan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.