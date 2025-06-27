Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Miletos Felsefe Günleri başladı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen, Miletos Felsefe Günleri, Didim’in tarihi mekanlarından birisi olan Apollon Tapınağı’nın yakınında yer alan tarihi şapel de başladı. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Felsefe Kurumu adına Prof. Dr. Betül Çotuksöken, ADÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berfin Kart Tepe, Prof Dr. Harun Tepe, Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Prof. Dr. Murat Çekilmez, Prof. Dr. Cemal Güzel, Prof. Dr. Saffet Babür, Prof. Dr. Nazile Kalaycı, Prof. Dr. Cengiz İskender Özkan, Doç. Dr. Alper Bilgehan Yardımcı, Doç. Dr. Aysun Gür, Belediye Meclis üyeleri, Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Felsefe günlerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sayın konuklar, Farkında olmasak da Türkiye’de yaşayanlar olarak çok şanslı insanlarız. Çünkü 10’dan daha fazla büyük uygarlığa ev sahipliği yapmış topraklarda yaşıyoruz. Didim güzel denizi ve kumu ile gözde bir turizm kentidir. Yalnız Didim’e ziyarete gelen birçok konuğumuz buranın tarihi ve kültürel mirasını ne yazık ki bilmeden, görmeden buradan ayrılıyor. Bu konuda yıllardır gerekli çalışmalar yapılmamasının eksikliği vardır elbette ama Apollon Tapınağının, çevresindeki eğlence mekanlarının yarısı kadar dahi ilgi görmemesi biraz da insanımızın sosyokültürel bakış ve tarihe ilgi eksikliği ile ilgilidir. Bugün yapmaya çalıştığımız ve devamı gelecek olan etkinliğimiz ile bu konuda farkındalık oluşturabilmek için ilk adımı atıyoruz. Sayın konuklar, hepiniz sanırım Cem Yılmaz’ın Gora isimli filmini izlemişsinizdir. Filmde gezegeni yok edecek ateş topundan kurtulma çaresi olarak 4 elementin kurtarıcılığına başvuruluyor. Filmin kahramanı, kurtarıcı 4 element olarak ateş, su, toprak ve tahtayı sayar. Evet, önce tahta ama sonra tabi bunun hava olduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine yine aynı kahraman ‘bir yerimizden element uydurmayalım’ diyor. Birazdan hocalarımız Milet okulunu ayrıntılı bir şekilde anlatacaklar, bilgi verecekler. Didim’in ve dünyanın en büyük hazinelerinden olan ilk felsefe okulu ’Milet okulu’ da bilgi edinmenin, evrenin düzenini ve yapısını doğal nedenlerle açıklamaya çalışmıştır. Onun için ilk felsefe okulunun yanında bu okulun filozofları da aslında ilk bilim adamları olarak kabul edilirler. Çünkü matematik, astronomi gibi bilimsel konularda çalışmalar ile dünyayı yorumlamaya çalışmışlardır. Evrenin ve yaşamın ana maddesi konusunda Gora filmi muhtemelen Milet okuluna atıfta bulunmaya çalışmıştır. Biliyoruz ki;, Thales ana maddenin ‘su’, Anaksimondros ‘sonsuz ve sınırsız olan’, Anaksimenes ‘hava’ olduğunu düşünmüş ve bunu ispatlamaya çalışmışlardır" dedi.

"Didim belediye başkanı olarak bu ilk adımı atarken Didim’in bu hazinesine sahip çıkmaya devam edecek ve Didim’i yeniden tarih, sanat ve kültürün nefes alan, yaşayan bir medeniyet kenti olarak kurgulamaya çalışacağım" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Gençay, "Tabi çoğu siyasetçi bu konuların politik kazancı olmayacağını düşünüyor ve uzak duruyorlar. Tarihin üzerine asfalt döküldüğünü görmüşsünüzdür. Son dönemlerde felsefe biraz daha popüler olsa da, halkımız açısından felsefe ve siyaset yapmak hep olumsuz şekilde algılanmış ve küçümsenmiştir. Halkımızın duygularına tercüman olan uzaylı sanatçımız Mustafa Topaloğlu Felsefe Yapma isimli şarkısında aslında genel yaklaşımı özetliyordu; Düşünme, öğrenme, bilme, bildiğini anlatma. Oysa Aristotales’in söylediği gibi ‘Bütün insanlar, doğal olarak bilmek isterler’. Yani felsefe hayatın gerçeğidir, kabul etsek de etmesek de. Biz siyasetçiler veya siyasetle ilgilenenler de uzun yıllar zararlı bir iş yapıyormuşuz gibi sunulduk. Son dönemde siyasetten zengin olma bu kadar meşru ve kolay olunca ilgi odağı olmasına bakmayın anne ve babalar çocuklarına öğüt olarak aman politikaya bulaşmayın derlerdi. Birileri hayatın anlaşılmasını ve anlamlandırılmasını istemediler ve mevcut düzenin olduğu gibi sürmesini istediler. Marx’ın ‘filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa asıl mesele onu değiştirmektir’ fikri belki de değişmek istemeyenleri korkutmuştu. Biz siyasetçiler dünyayı iyi yönde değiştirme çabamızın bilgisini ve ana fikrini felsefeciler ve filozoflardan alıyoruz. Her şeye rağmen doğru bildiğini yapmaktan vazgeçmeyen Sokrates’ten öğrendiklerimiz bizleri daha cesur kılıyor. Ne söylemişti ünlü savunmasında: ‘Soluk aldığım ve aklım başımda olduğu sürece felsefeyle uğraşmaktan, size öğütler vermekten ve tanıdığım herkese doğruyu anlatmaktan vaz geçmeyeceğim. Evet, beyler beni berat ettirseniz de ettirmeseniz de, yüz kere ölmem gerekse bile bilin ki davranışlarımı değiştirmeyeceğim.’ Onun için bizler de hem felsefeye hem de gerçeğin siyasetine sahip çıkacağız. Yani felsefe yapmaya da siyaset yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bilmek ve değiştirmek istiyoruz. İnanın değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Didim Miletos Felsefe Günleri 28 Haziran 2025 Cumartesi günü tarihi şapelde düzenlenecek olan Çocuk Meclisinde Çocuklar için Felsefe Atölyesi etkinliği ile sona erecek.