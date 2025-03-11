Kırıkkale’de tek katlı bir müstakil evde sobadan çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri ile 67 yaşındaki vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kaletepe Mahallesi 999. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bulduk’a ait müstakil evde kömür sobasından yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri C.E.A. ile dumandan etkilenen 67 yaşındaki Bulduk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından her iki kişi ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.