Odunpazarı Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede örnek bir uygulamaya imza atıyor. Belediyeye bağlı uzman psikologlar tarafından yürütülen eğitim çalışmaları, ilçenin farklı mahallelerindeki kıraathanelerde erkeklere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Her hafta farklı bir mahallede düzenlenen bu eğitimler sayesinde şimdiye kadar 39 kıraathanede bin 347 erkeğe ulaşıldı.

Eğitimlerde, kadına yönelik şiddetin temel nedenleri, toplumsal sonuçları ve çözüm yolları ele alınırken; aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlıklı davranış modelleri ve şiddetsiz iletişim konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Bahar Aksu’nun Şişli’de, boşandığı erkek Rüstem Elibol tarafından katledilmesinin ardından tekrar gündeme gelen kadın cinayetleri, şiddetin önlenmesinde bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Odunpazarı Belediyesi, bu eğitimlerle sadece bir farkındalık kampanyası yürütmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal sorumluluk anlayışını da sahaya taşıyor. Erkek egemen alanlar olarak bilinen kıraathanelerde verilen bu eğitimler, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun her kesimini kapsaması gerektiği fikrini güçlendiriyor.

Belediye yetkilileri, eğitimlerin artarak devam edeceğini ve daha fazla bireye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Şiddetsiz bir toplum için erkekleri de bilinçlendirmeliyiz" mesajını veriyor.