Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde vatani görevlerini yerine getirmek için askere gidecek olan 4 genç, düzenlenen törende dualarla askere uğurlandı.

Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde vatani görevlerini yerine getirmek için askere gidecek olan 4 gencin önce ellerine kına yakıldı. Kınaları yakılan gençler belde meydanında kalabalık bir grup tarafından dualarla askeri birliklerine uğurlandı. Yapılan dua merasimine Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, belediye meclis üyeleri, belde halkı ve askerlerin aileleri katıldı.