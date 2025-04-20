Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında yapılan kına gecesi programı, DAĞ-DER Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel köy düğünü etkinliğinin en önemli bölümlerinden biri olan kınası gecesi ile Türk kültüründeki bin yıllık kına eğlencesi geleneği günümüze taşındı. DAĞ-DER Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kına gecesi etkinliği, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kına eğlencesi öncesi gençler, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı davul ve zurnayla karşıladı. Büyük bir coşkuyla yapılan karşılama merasiminin ardından Başkan Aydın, yol boyunca oynanan yörük oyunları eşliğinde DAĞ-DER Kültür Merkezi’ne getirildi. DAĞ-DER yönetimi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kına eğlencesi, halk oyunları ekiplerinin ateş etrafındaki oyunları ile başladı. Kına gecesinde Başkan Aydın da oyunlara eşlik etti.

DAĞ-DER Kültür Merkezi’nin bahçesinde toplanan erkekler ve damat, ateş başında oyunlar oynarken, kadınlar ise binanın üst katındaki salonda gelin için kına yakma töreni düzenledi. Başkan Aydın’ın bakır tepsi içerisindeki gelin kınasını düğün alayına teslim etmesiyle birlikte kına töreni başladı. Gelin kınasının geleneksel türküler eşliğinde yakılmasının ardından, dağ yörelerine ait oyunlar oynandı. Geleneksel türküler eşliğinde gerçekleştirilen kına yakımı ile bin yıllık gelenek günümüze taşınırken, birbirinden renkli görüntüler de yaşandı.

“YENİ KUŞAKLARIN BU GELENEKLERİ BİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kına gecesinde yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediyesi olarak 20 yıldır düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri ile geleneksel köy düğünü ve kına gecesi eğlencesini günümüzde yaşatıyoruz. Böyle köy düğünleri ve kına geceleri maalesef artık yapılmıyor. Gençlerimiz, ekonomik sıkıntılardan dolayı artık düğün dahi yapamaz oldu. Geleneklerimiz ve göreneklerimiz yaşasın diye Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’nde köy düğünü ve köy kınası etkinliklerine yer veriyoruz. Şehir hayatı içerisinde unutulan gelenekleri, örf ve adetleri yaşatmak istiyoruz. Yeni kuşakların da bu gelenekleri tanımasını, bilmesini arzuluyoruz. Pazar günü Soğukpınar Mahallesi’nden gelin aldıktan sonra Çaybaşı Mahallesi’nde yapacağımız köy düğünü ile kültürümüze ait çok eski bir geleneği günümüze taşıyacağız. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“BURSA’NIN FETHİNİN 700’ÜNCÜ YILINI COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

Önümüzdeki yıl Bursa’nın fethinin 700’üncü yılını kutlayacaklarını hatırlatan Başkan Aydın, “Bursa’nın fethinin 700’üncü yıldönümünü coşkulu bir şekilde kutlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıl ulusal ve uluslararası bazda düzenleyeceğimiz etkinlikler ile Bursa’nın fethini kutlayacağız. Buraları yurt edinmemizi sağlayan başta Osman Gazi, Orhan Gazi ve Şeyh Edebali olmak üzere tüm atalarımızı sevgi saygı ve rahmet ile anacağız. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılında hem kuruluşu hem de kurtuluşu kutlamak istiyoruz. Bursa’nın düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Şükrü Naili Paşa’yı, Keles Kıranışıklar Köyü’nden Saadettin Efe’yi, Harmancık’tan Canım Efe’yi ve tüm dağ müfrezesini de sevgi saygı ve rahmet ile anacağız. Bursa’ya ve Osmangazi’ye yakışan bir program gerçekleştireceğiz” diye konuştu.