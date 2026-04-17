Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı

Spot: Kilis'te narkotik ekiplerince 7 ayrı olayda yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

01.04.2026 ile 15.04.2026 tarihleri arasında yürütülen operasyon kapsamında 7 ayrı olayda yapılan aramalarda 311 adet Captagon hap, 70,11 gram esrar ve 122,73 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.