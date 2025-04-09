Kilis’te dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde Mehmet Sanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahıs yakalandı
Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA