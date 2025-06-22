Kilis’te baba Kemal Uğur, kızı Fatma Uğur’un Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanına ortak oldu. Baba-kız, hem dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına aynı okulda, aynı sınıfta katıldı.

50 yaşındaki Kemal Uğur, kızının isteğini kıramayıp sınav başvurusunu yaptı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde, farklı sıra numaralarında otursalar da aynı salonda sınava giren baba-kız, bu özel deneyimi birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

‘’Aynı ortamda olmak beni duygulandırdı’’

"Benim için zordu ama kızım için orada olmak güzeldi," diyen Kemal Uğur, "Kızım sınav başvurumu yaptı, birlikte girelim dedi. Yıllar önce lise mezunu oldum, eğitimden uzun süre uzak kaldım. Sınav biraz zor geçti ama kızımı yalnız bırakmamak için girdim. Aynı ortamda olmak beni duygulandırdı, ona da cesaret verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘’Babamı önümde çözümler yaparken görmek çok başka bir duyguydu’’

Fatma Uğur ise bu anın kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek, "Babamla aynı sınıfta sınava girmek çok garipti. Onu önümde çözümler yaparken görmek çok başka bir duyguydu. Destek oldum, cesaret aldım. TYT çok zor değildi ama AYT zordu. Hedefim kamu yönetimi okumak" diye konuştu.