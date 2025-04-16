Kilis’te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra tutuklandı.

Kilis’te kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Kilis’te kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A., H.Ş. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA