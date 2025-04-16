Kilis’te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A., H.Ş. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA