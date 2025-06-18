Erkek giyim markası Kiğılı, reklamcılık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Kristal Elma’da bu yıl da öne çıktı. Marka, toplamda 1 Büyük Ödül ve 6 Kristal Elma kazandı.

Kiğılı, Kristal Elma’da 1 Büyük Ödül ve 6 Kristal Elma kazandı. Markanın tüm kampanyalarında kreatif fikir ve uygulamasında Ogilvy 4129 öne çıktı. Kampanyaların her biri, markanın içgörüye dayalı yaklaşımı ve dijital dünyanın ruhunu yakalayan diliyle, reklam dünyasında fark oluşturdu.

Yapılan açıklamaya göre, Kristal Elma’da ödüllerin yıldızı, "Üstünde Ne Var" kampanyası oldu. Dikkat çekici kurgusu, mizahi anlatımı ve dijital mecralardaki güçlü etkisiyle en iyi ünlü kullanımı, entegre kampanya, mizah ve online film alanlarında Kristal Elma kazanan kampanya, özellikle Online Film Kategorisi’nde aldığı Büyük Ödül ile zirvedeki yerini aldı. Öne çıkan diğer projeler arasında, İlkbahar-Yaz 2025 koleksiyonuna özel hazırlanan "Serin Yaz Akşamları" reklam filmi yer aldı. Görsel dili ve anlatım gücüyle dikkat çeken film, kozmetik, kişisel bakım, güzellik & moda kategorisinde Kristal Elma kazandı.

Ogilvy 4129 imzasını taşıyan bir diğer kampanya olan "Kiğılı’dasın Rahatsın", kısa format film kategorisinde kristal ödül aldı. Başarıyla ilgili açıklamada bulunan Kiğılı Pazarlama Direktörü Pelin Erkıralp, şunları söyledi: "Üreticiliği sadece dikkat çekmek değil, duygusal ve toplumsal bağ kurabilmek olduğuna inanıyoruz. Bu yıl kazandığımız ödüller, tüketici içgörülerine dayanan stratejik yaklaşımımızın ve Ogilvy 4129 ile birlikte oluşturduğumuz cesur üretici dünyanın bir sonucudur. Biz değişimin merkezinde insanı görmeye ve markamızı bu anlayışla geleceğe taşımaya devam edeceğiz."