Bilecik Valisi Şefik Aygöl’den Kıbrıs Gazisi Bilal Özkan’a ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Kıbrıs Gazisi Bilal Özkan ve ailesini ziyaret etti. Vatan uğruna fedakârlık gösteren gazilerin milletin onur nişanesi olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, gazimiz ve ailesiyle sohbet ederek onların hatıralarını dinledi. Gazilere duyulan minneti bir kez daha ifade eden Aygöl, "Sizlerin fedakârlıkları sayesinde bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Ziyaret sırasında gazimiz Bilal Özkan ve ailesi, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Devletin kendilerini unutmamasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Özkan, o günleri ve yaşadığı hatıraları paylaştı.