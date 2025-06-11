Projeleriyle şehir ve ülkede adından söz ettiren, şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), proje ve hizmet faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek, Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek için yetki aldı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, "Yeni bir hizmet hamlesini daha hayata geçiriyoruz, şehrimize esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun. Üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KESOB, Bilirkişilik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sayesinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) konuyla ilgili genelgesine dayanarak eğitim verebilmek için yetki başvurusunda bulundu. KESOB’un başvurusuna olumlu geri dönüş sağlandı ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca KESOB, Kayseri’de Bilirkişilik Temel Eğitimi vermeye yetkili kılındı.

Müracaatlar KESOB’a

Yetkinin ardından temel bilirkişilik eğitimi almak isteyenler, KESOB’a müracaat ederek bilgi alabilecek ve eğitim programlarına dahil olmak için gerekli işlemlerini yapabilecek.

"Üretmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz"

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, görev yaptığı süre içerisinde yenilikten yana işler yapmaktan ve üretim odaklı çalıştıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar her zaman için esnaf ve sanatkarlarımızın faydasına olacak projeler ve hizmetler üretmeye çalıştık. Yenilikçi olmaya, çözüm odaklı yaklaşmaya, şehre insanımıza katkı sağlamaya çalıştık. Çeşitli alanlarda yaptığımız çalışmalarla da bunu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz dönemlerde esnafımızın eğitimi için proje ürettik hayata geçirdik. Eğitime dair çeşitli işbirliği protokolleri imzaladık. Kooperatifçilik Eğitimi için şehrimizde ilk yetki alan kurum olduk ve yüzlerce kişiye eğitim verdik. Söz verdiğimiz üzere yeni hizmet binası için kolları sıvadık, çalışıyoruz. Yeni bir konut projesi hayata geçirdik, onunla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Ardından durmadık, elektrikli ve hibrit otomobiller için ORAN Kalkınma Ajansı ile bir proje hayata geçirdik, projenin çalışmaları hızla devam ediyor. Günümüze geldiğimizde ise yeni bir hizmet hamlesini daha hayata geçiriyoruz. Üst kuruluşumuzdan gelen genelgeye istinaden gerekli yazışmalarımızı yaptık ve Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek için yetki aldık. Bu yetkiyle birlikte, şehrimizde talep eden vatandaşlarımıza bilirkişilik eğitimi vereceğiz. Şehrimize, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun. Biz KESOB olarak, ekip arkadaşlarımızla birlikte üretmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Talepler için Birliğimiz ile iletişime geçilmesi gerektiğini hatırlatıyor, tekrardan hayırlı olmasını diliyorum."