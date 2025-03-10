Bolu’da narkotik ekiplerinin en büyük destekçileri olan dedektör köpekler "Pako" ve "Hera", uyuşturucuyla mücadelede kilit bir rol üstleniyor. Özel eğitimli köpekler, gizli bölmelere saklanan uyuşturucuyu anında tespit ederek, polis operasyonlarının başarısını artırıyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan Belçika Malinois cinsi Pako ve Hera, doğu-batı güzergahında önemli bir geçiş noktası olan Bolu’da gece gündüz görev yapıyor. Hem transit geçişlerde hem de şehir merkezindeki operasyonlarda narkotik ekiplerine destek veren köpekler, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede büyük katkı sağlıyor.

Uyuşturucu operasyonları ve yol kontrollerinde, ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda narkotik maddeleri başarıyla tespit eden Pako ve Hera, operasyonların başarısını artırıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan eğitimlerde, farklı senaryolar uygulanarak köpeklerin hassas koku alma ve hızlı tepki verme becerileri artırılıyor. Ayrıca, köpeklerin günlük bakımları da titizlikle yapılıyor.

Polis memuru ve narkotik köpeği idarecisi Mustafa Kasap, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirine açıklamalarda bulundu. Bolu’da 2 narkotik dedektör köpeği bulunduğu bilgisini veren Kasap, "Bolu, doğu-batı güzergahı üzerinde olduğu için burada narkotik suçlarla mücadele kapsamında hem şehir merkezindeki sokak operasyonlarında hem de transit geçişlerde köpeklerimizle birlikte ekiplerimize destek vermekteyiz" dedi.

Pako ve Hera’nın antrenman ile bakımlarının titizlikle yapıldığına dikkat çeken Kasap, köpeklerin bir gününü şöyle anlattı:

"Köpeklerimizin bir günü, sabah tuvalet ihtiyacıyla başlar. Ardından genel temizlik ve kulübe temizliği yapılır. Gün içerisinde programlı bir görevimiz varsa, o görevler için hazırlıklarımızı tamamlarız. Herhangi bir programımız yoksa hava şartlarına bağlı olarak köpeklerimizin günlük kondisyon ve performansını artırıcı antrenmanlar yaparız. Bu antrenmanlar, petlanton sahasında ya da uygun gördüğümüz başka alanlarda gerçekleştirilir. Bunun dışında görevlerimiz varsa ev, araç ve arazi aramalarına katılarak adli bürodaki arkadaşlarımıza destek oluruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız"

"Eğitmenler ve köpekler uyumlu olmalıdır"

Mustafa Kasap, narkotik dedektör köpeklerinin eğitmenleriyle tam bir uyum içinde çalışması gerektiğine dikkat çekerek, "Köpek ve eğitmeni karakter olarak birbirine yakın olmalıdır. Çünkü köpek ile eğitmen tam bir ekip olarak çalışır. Bu nedenle eğitmenler ve köpekler kesinlikle uyumlu olmalıdır. Sert mizaca sahip köpekler, otoriter idarecilerle; daha yumuşak karakterli köpekler ise duygusal idarecilerle eşleştirilir. Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Köpek Eğitim Şube Müdürlüğü’nde köpekler ilk teslim edilirken bu eşleştirme dikkate alınarak yapılır. Daha sonra göreve sevk edilirler" diye konuştu.

Bu özel köpeklerin yaklaşık 9 yıl aktif görev yaptığını ifade eden Kasap, "Eski köpeğimiz Sezar, teşkilata yaklaşık 11 yıl hizmet verdi. Sezar benim zimmetimdeydi ve emekli olduktan sonra onu sahiplendim. Ömrü yettiğince onunla ilgilenmeye devam edeceğim, o bizim evladımız gibi" şeklinde konuştu.

"Bolu’nun hava şartları köpekler için ideal"

Son olarak Kasap, Bolu’nun serin ikliminin köpekler için ideal olduğunu vurgulayarak, "Çok sıcak olmadığı için yaz aylarında köpeklerimiz görev sırasında zorlanmaz. Yazın burada hava serin olduğu için köpeklerimiz rahatça görevlerine gidebilmektedir" ifadelerini kullandı.