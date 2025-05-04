Gaziantep’te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adlı mercilerce tutuklandı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.P. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA