Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Caddesi’nde denetim yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak araçta ve araçtaki V.Ş. ile C.Ö.’nün üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada C.Ö.’nün üzerinden 9 adet alüminyum folyoya sarılı halde 1.04 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.