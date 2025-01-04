Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Orta Çağ’dan kalma bir Balkan geleneği olarak kutlanan Bocuk Gecesi kutlamaları 24 Ocak’ta başlayacak.

Çamlıca Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen Bocuk Gecesi kutlamaları, 24-25 ve 26 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2004 yılından bu yana yapılan kutlamalar, bu yıl 3 gün sürecek ve “Kış Panayırı” ile de ilgi çekecek.

Etkinlik faaliyetleri 24 Ocak Cuma günü ve akşamı çocuklar ve ailelerine yönelik olacak. 25 Ocak Cumartesi akşamı ise büyük yaş gruplarına yönelik faaliyet ve gösterilere yer verilecek.