Şırnak’ta duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 kerkenez kuşu ve 2 peçeli baykuş Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Şırnak’ın İdil ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan 2 kerkenez ve 2 peçeli baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinden sonra kuşlar tedavi edilmek üzere Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezine alındı. Kerkenez ve peçeli baykuşların tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.