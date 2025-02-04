DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Şaziye köyünde bulunan kereste fabrikasının kazan bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangına Düzce ve Çilimli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken dumandan 2 çalışan etkilendi.

Yangın saat 23.00 sıralarında kereste fabrikasının kazan bölümünde meydana geldi. Yangını görenlerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Düzce ve Çilimli Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptılar. Bu sırada dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında maddi hasar meydana geldi.