0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından, "Son ana kadar ilk 5 hedefimizi zorlayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, açıklamalarda bulundu. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Yavaş, "Maç öncesi, Samsunspor ve bizim için hem zorlu bir o kadar da değerli bir karşılaşmaydı. İki takım da şimdiye kadar ligde iyi performans gösterdi. Onlar üçüncü, biz de ilk beşincilikteki yerimizi korumak ve aramızdaki puan farkını indirmek için buraya gelmiştik. Kazansak avantajımızı devam edecekti. Samsunspor, çok önemli 3 puan kazandı. İlk 5 için şanslarını çok yükseltiler. Maça iyi başladık ama kısa sürede ilk golü yedik. Sonrasında oyunu kontrol ettik ama ilk devrenin son 15 dakikası Samsunspor çok agresifti. İkinci devre 2 hamle yaptık. Pozitif anlamda katkı aldık ve nasıl oynamak istiyorsak öyle oynadık. Kaçırdığımız penaltı enerjinin bize geçmesini engelledi. Skorun, oyunu yansıttığını düşünmüyorum. Bizim için son 3 hafta zor bir fikstür olacak. Güncel performansımıza baktığımızda işimiz çok zor. Son ana kadar ilk 5 hedefimizi zorlayacağız" diye konuştu.