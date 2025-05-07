Kepez Belediyesi, muhtemel afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla ilçenin 68 mahallesinde "Temel Afet Farkındalık Eğitimleri" başlattı.

Muhtemel afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmayı hedefleyen Kepez Belediyesi, mahalle mahalle "Temel Afet Farkındalık Eğitimleri" veriyor. Eğitimlerin ilk durağı, Duraliler Mahallesi oldu. Mesude İnan Anaokulu’nun salonunda gerçekleştirilen eğitime mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hatice Yıldırım’ın sunumuyla gerçekleştirilen eğitimlerde, afetlerin ne zaman ve nerede olacağının öngörülemediği vurgulanarak, hem doğal afetlere hem de insan kaynaklı afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığı anlatıldı. Mahalle sakinlerine afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar detaylı şekilde aktarıldı. Afet sırasında tehlikeli olabilecek alanlar, evlerde alınabilecek basit ama etkili önlemler, afet risklerini azaltma yöntemleri, tahliye ve toplanma alanlarının bilinmesi gibi konular eğitimin ana başlıkları arasında yer aldı. Ayrıca acil durum çantası hazırlığı, temel ilk yardım bilgileri ve afet anında ihtiyaç duyulacak malzemeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışma ile bireylerden başlayarak toplum genelinde afet bilincinin artırılması ve Kepez’in afetlere karşı daha dirençli bir ilçe haline getirilmesi hedefleniyor.