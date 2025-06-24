Kepez Belediyesi’nin Adnan Menderes Yüzme Havuzu’nda düzenlendiği pilates eğitimleri, 18 yaş üstü kadınlara hem sağlıklı yaşam hem de sosyal etkileşim fırsatı sunuyor.

Kepez Belediyesi, kadınların fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu’nda hanımlara özel pilates eğitimleri düzenliyor. 18 yaş üstü kadınların katılım sağlayabildiği dersler, haftanın dört günü iki ayrı grup halinde düzenleniyor. Birinci grup dersleri salı ve perşembe günleri 09:00-10:00, 10:30-11:30 ve 16:00-17:00 saatlerinde yapılırken; ikinci grup seansları çarşamba ve cuma günleri 09:00-10:00, 10:30-11:30, 13:00-14:00 ve 16:00-17:00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Dersleri yürüten Pilates Eğitmeni Burcu Sargın, pilatesin son yıllarda büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Pilates, hem zihinsel hem fiziksel sağlığımıza birçok açıdan katkı sağlıyor. Kilo vermek, kas kütlesini artırmak ve fit bir vücuda sahip olmanın yanı sıra; duruş bozukluklarını düzeltme, stresi azaltma, esnekliği geliştirme ve doğru nefes almayı öğrenme gibi çok özel faydaları da var. Bu yönüyle diğer egzersiz sistemlerinden ayrılıyor" dedi.