Kepez Belediyesi’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Kurul Toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda; iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak personelin güvenli bir şekilde işbaşı yapmasını sağlayan idari personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kepez Belediyesi, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini önceleyen eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, şantiye ve saha denetimleri, iş kazalarının önlenmesi için alınan tedbirler ve farkındalık çalışmalarına dair değerlendirmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Kurul Toplantısı’nda ele alındı. Toplantıda 51 farklı iş yerinde gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi verilerek, kontrol raporlarının birim amirlerine teslim edildiği aktardı. Ayrıca yangın eylem planı, iş kazaları ve alınan önlemler de masaya yatırıldı.

Öncelik personel güvenliği

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, iş güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Her işin aciliyeti olabilir ama bizim için en önemli olan sizlerin güvenliğidir. Bir çalışanın burnu bile kanamasın, bir vatandaşımız zarar görmesin diye tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

Kepez Belediyesi’nin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiği de rakamlarla ortaya kondu. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yavuz Ekiz, 2019 yılında 121 olarak kaydedilen iş kazalarının, 2025 yılının Ocak-Mart döneminde 15’e düştüğünü bildirdi.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine, sahada uyulması gereken kurallar görsellerle bir kez daha hatırlatılırken, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını titizlikle uygulayan idari personele teşekkür belgeleri takdim edildi.