Edebiyatın usta şairlerinden Şükrü Erbaş, ilk çocuk kitabı "Ben Annemin Hecesiyim" ile Kepez Kitap Fuarı’na konuk oldu. Söyleşi ve imza gününde çocuklarla, ailelerle ve edebiyatseverlerle buluşan Erbaş, hem şiirlerini seslendirdi hem de sanat ve doğa üzerine etkileyici konuşmalar yaptı.

Kepez Kitap Fuarı’nda, edebiyatın usta şairlerinden Şükrü Erbaş, "Ben Annemin Hecesiyim" konulu söyleşisiyle okurlarıyla buluştu. Erbaş, ilham veren şiirlerini okudu, ilk çocuk kitabı "Ben Annemin Hecesiyim" adlı kitabından kesitleri de okurlarıyla paylaştı. Çocukların sanatla büyümesi gerektiğini vurgulayarak, doğayla bağın koparılmaması gerektiğini söyledi: "Ot, börtü böcek, yılan çıyan Bırakın çocuklarınız dokunsun. Hayatın içinde dediğimiz şeyleri yaşasınlar. Toprağa bassın, ağaca dokunsun, çiçekleri koklasın. Şiir yazmak, doğayla konuşarak yapılabilir" dedi.

"Doğa ilham kaynağı"

Şiirlerinde ilham kaynağının doğa ve halk kültürü olduğunu ifade eden şair, "Ben 2 bin türkü bilerim," diyerek halk müziğine olan derin bağlılığını da dile getirdi. Modern eğitimin çocukların merakını törpülediğini savunan Erbaş, ailelere şu çağrıda bulundu:

"Çocuklara akıl vermeyin, onların önünü açın. Sadece iyi müzik dinletin. Temel ahlaki değerleri öğretin yeter" diye konuştu.

Şükrü Erbaş, okurlarının sorularını yanıtladığı söyleşinin sonunda kitaplarını imzaladı.