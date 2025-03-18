Kepez Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Antalya İl Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atarak Antalya il birincisi oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Antalya İl Yarışması, Turgut Özal Spor Salonu’nda yapıldı. Antalya’dan 11 kulübün katıldığı yarışlarda, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Antalya il birinciliğini kazandı. Mimar Sinan Akademi Sorumlusu, Dans Koordinatörü ve Halk Oyunları 2. Kademe Antrenörü Ufuk Paralı’nın eğitmenliğini üstlendiği ekip, Antalya yöresine ait oyunları sergileyerek izleyicilerden tam puan aldı. Yarışmada Antalya Zeybeği, Atina Zeybeği, Basbas Zeybeği ve Alyazma Zeybeği sergilendi. Mimar Sinan Akademi de 26 Ocak’ta çalışmalara başlayan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, 18 dansçıdan oluşuyor. Ekip, aralarında belediye personellerinin de olduğu 10 yarışmacı ile Antalya İl Yarışması’na katıldı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Antalya İl birincisi olarak 15 gün sonra Akdeniz Bölge Yarışması’na katılmaya hak kazandı. Bölge yarışmasında birincilik veya ikincilik elde etmeleri durumunda, Türkiye final yarışmalarına katılacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Halk Oyunları Topluluğu’nun elde ettiği bu büyük başarıyı kutlayarak, "Kepez Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğumuzun Antalya İl Birinciliği’ni kazanmasından dolayı büyük bir gurur duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.