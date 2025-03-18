Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü ile Çanakkale Şehitleri düzenlenen bir törenle anıldı.

Ayvalık şehitlik anıtında saat 09.00’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı kapsamında gerçekleşen törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk koyma merasimi ile devam eden törende, Kıbrıs Gazisi ve Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu da Çanakkale Destanı’nın kolay elde edilmediğini, zaferin Seyit Onbaşı gibi kahramanlar sayesinde kazanıldığını anlattı.

Törende Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman şehitlik defterini imzaladı. Tören; Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvva-i Milliye Salonu’nda düzenlenen programla devam etti. Daha sonra Ayvalık Kabristan’ına geçen Kaymakam Yaman ve beraberindeki protokol üyeleri, Ayvalık Müftülüğü’nce hazırlanan Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehitlikteki kabirlere karanfiller bırakıp, ruhları için dua eden Kaymakam Hasan Yaman ve protokol üyeleri daha sonra Ayvalık’ın Altınova Mahallesindeki şehitliğe gitti.