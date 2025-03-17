Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı farklı birimlerde görev yapan personel için hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Antalya’nın Kepez Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimleri sürdürüyor. Bu kapsamda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik ‘Etkili İletişim ve Beden Dili’ konulu eğitim düzenlendi. Eğitim, Sosyolog ve Uzman Eğitmen Türkan Metin ile Yücel Binici tarafından verildi. Eğitimde, ekip çalışması ve ekip içi ilişkiler, etkili iletişim ve beden dili, stres yönetimi ve öfke kontrolü gibi önemli konulara değinildi. Eğitim programı, Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Kurs Merkezleri, Semt Konakları, Kültür Merkezleri, Aile Yaşam Merkezleri, Meslek Edindirme Kursları, Müzeler, Kütüphaneler, Tiyatro ve Tesisler Şefliği’nde görev yapan personele yönelik düzenlendi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de Antalya Kütüphanesi’ndeki eğitim programına katılarak, eğitmenlere teşekkür etti. Eğitimlerin, belediye personelinin halkla daha etkili ve verimli iletişim kurmasına katkı sağlayacağını belirten Başkan Kocagöz, hizmet içi eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emrah Yurtlak’ın da katıldığı eğitimler 22 Mart Cumartesi günü de düzenlenecek.